А обучением школьников занимались люди без квалификации и образования
Хищение 1,1 млрд тенге по программе АrtSport выявлено в ходе проверки – Генпрокуратура
фото Жанары Каримовой

В ходе проверки реализации программы АrtSport органами прокуратуры выявлено хищение 1,1 млрд тенге бюджетных денег, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным надзорного органа, фиктивно в кружки и секции были оформлены около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. А в Алматы, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауская областях обучением школьников занимались «не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, вообще никак не связанные с творчеством и спортом, но даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности». В других областях помещения кружков и секций не соответствовали санитарным нормам.

«Принципиальной проблемой оказалось то, что Правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП “Атамекен”, по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения», - также говорится в сообщении.

По выявленным фактам мошенничества, хищений, дачи взятки и получения взятки прокурорами начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды. А в условия программы внесены изменения, количество ваучеров сокращено до одного ребенка вместо двух, усилены санитарные требования, изменен нижний возрастной порог.

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