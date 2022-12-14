Смаилов предложил неуверенным в своих силах министрам покинуть свои посты

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что готов исполнять поручения президента и продолжать работать. А министрам, неуверенным в своих силах, он предложил покинуть свои посты уже сейчас.

«Глава государства ждет от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Я как премьер-министр сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были исполнены и эффективно решены. От каждого члена правительства, находящегося здесь, ждут эффективной работы, чтобы результат работы почувствовал каждый казахстанец. Требования очень высокие. Те, кто не уверен в своих силах и не может принимать решения, можете уже сейчас освобождать место и подавать прошение об отставке. Продолжим работу только с теми, кто болеет за народ, принимает смелые решение и несет за них ответственность», - заявил в среду в ходе заседания правительства Смаилов.

Он также сообщил, что уже создан республиканский штаб по реализации предвыборной программы президента, в который включены все первые руководители центральных и местных госорганов. Заседания будут проводиться регулярно.

«Поэтому каждый шаг плана действий по реализации предвыборной программы будет находиться под постоянным контролем. Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного плана», - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в понедельник в ходе расширенного заседания правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство не смогло эффективно противостоять вызовам, с которыми столкнулся Казахстан в этом году. Поставленные задачи не были выполнены в полной мере, а качество жизни населения ухудшается. Он предостерег, что «следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», поэтому перед правительством стоит главная задача – решить экономические проблемы в стране. Это прямая обязанность членов правительства, акимов, руководителей нацкомпаний, напомнил Токаев. В этой связи он спросил у премьер-министра Алихана Смаилова, «можно ли с таким составом правительства войти в новый год, реализовать предвыборную программу президента, противостоять всем экономическим угрозам?»