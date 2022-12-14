В агентстве по защите и развитию конкуренции считают причиной высоких цен на продукты импортозависимость

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов рассказал о работе госоргана по стабилизации цен на продукты, сотовую связь и такси, а также назвал основные причины высоких цен в 2022 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Ахметов пояснил, что основное повышение цен на продукты произошло именно по тем товарным позициям, которые значительно зависят от импорта. Из 19 позиций социально-значимых товаров потребления девять импортозависимы. А Казахстан как часть мирового рынка так или иначе зависит от мирового ценообразования. В этом году, по данным ФАО, в мире произошло повышение цен на 35%. Это привело к росту цен на социально-значимые продовольственные товары и в Казахстане на 21,3% на текущий момент.

Ахметов привел в пример сахар, импорт которого составляет 58%, а четыре действующих завода в значительной степени зависят от поставок сахарного тростника. В результате из-за ограничений вывоза сахара в соседних странах стоимость сахара в Казахстане резко поднялась. Вместе с тем действующие заводы сильно закредитованы, у них не хватает оборотных средств. А единственный поставщик, который снабдил их кредитными средствами, сейчас занимает 90% оптового рынка реализации сахара. Чтобы избежать ограничений на реализацию сахара на монополизированном рынке, ведомство предлагает реализовывать продукцию на товарной бирже. Правительство же планирует снабдить заводы оборотными средствами от СПК и торговых сетей, чтобы дать им оборотные средства на покупку сырья. Это стабилизирует ценообразование на рынке и, по ожиданиям правительства, в следующем году такого резкого скачка стоимости сахара, как в этом году, не должно быть.

Однако в АЗРК считают, что многие меры по стабилизации цен несут административный и нерыночный характер. Например, ограничения на вывоз продукции, товарные интервенции, льготное кредитование сетей, ограничение торговых надбавок и пр. Все это, по словам Ахметова, «не способствует стабильности в сфере АПК, у сельхозпроизводителей нет уверенности в том, получит ли он завтра урожай или необходимую прибыль, в результате фермер вынужден переходить на другие рынки, где меньше запретов».

«Тогда усугубляется импортозависимость на отдельных товарных позициях. В связи с этим (…) надо акцентировать внимание на господдержку для увеличения объемов выпуска продукции, а не снижение цен. Необходимо сокращать объемы экономически неэффективных субсидий на удешевление продукции в сторону льготного кредитования на увеличение мощностей и объемов производства. Потому что, как показывает практика, эффект от удешевления незначительный. При этом, когда страна обеспечена собственной продукцией, ценообразование более стабильно», – заявил Ахметов.

Что касается сотовых операторов, то, по словам представителя агентства этот рынок необходимо демонополизировать. У казахстанцев нет выбора по тарифам, потому что на рынке всего два оператора. Поэтому в ведомстве предлагают выделить сотовых операторов из состава «Казахтелекома», ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра с последующей реализацией государственного ресурса через аукцион.

Ахметов напомнил, что сейчас ведется расследование по тарифообразованию компании «Яндекс. Такси», которая взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование – в дождь, снег, праздники услуга значительно дороже с учетом повышенного спроса. Если будут выявлены монопольно высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия, заверил он. При этом он считает, что на этом рынке есть конкуренция: InDriver, прочие агрегаторы, таксомоторные компании, поэтому «здесь уже решает клиент».

«В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов», – пояснил замглавы АЗРК.