За хищение оружия во время январских событий осуждено 154 человека – Генпрокуратура

По фактам хищения и хранения оружия во время январских событий было заведено 519 уголовных дел, по ним уже осуждены 154 человека. При этом из похищенных более двух тысяч единиц оружия в настоящее время найдена только треть, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«По факту хищения и хранения оружия зарегистрировано 519 досудебных расследований. За данные преступления подозреваемыми признаны 183 лиц, содержатся под стражей 11, осуждено 154, в том числе, к лишению свободы – 27», - сообщил Килымжанов.

Он напомнил, что во время январских событий были разграблены десять охотничьих магазинов и похищено 1 672 ружья, также похищено 1 288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема найдена треть, или 958 единиц, а более двух тысяч, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор не найдены.

«Ведется работа по добровольной сдаче оружия, всего гражданами сдано 119 единиц. Вполне вероятно, что данное оружие находится в руках криминальных элементов», - считают в Генпрокуратуре.