Глава проекта TDFA Марат Абиев арестован на два месяца

Главу проекта TDFA Марата Абиева, который в день инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева организовал незаконный митинг, арестовали на два месяца, сообщили Власти в среду в пресс-службе столичного суда.

«12 декабря Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Абиева М.Ж. сроком на два месяца», - сообщили в суде.

Напомним, 26 ноября Абиев организовал митинг в районе Коргалжинского шоссе у развлекательного комплекса «Думан» без разрешения акимата и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Исходя из этого, 27 ноября Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел два дела об административных правонарушениях, признал Абиева виновным и наложил взыскание в виде административного ареста на 15 суток.