ФРС США продолжает повышать базовую ставку

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку до 4,25 – 4,50%, при этом официальные лица ожидают, что в следующий раз она вырастет до уровня от 5% – 5,25%, сообщает Reuters .

Глава ФРС Джером Пауэлл анонсировал, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки и в следующем году до уровня выше 5% – это уровень, которого не было со времен резкого экономического спада в 2007 году. Пауэлл сказал, что скорость предстоящего повышения ставок сейчас менее критична, чем ранее в этом году, но «сейчас мы сосредоточены на том, чтобы изменить нашу политику на достаточно ограничительную, чтобы со временем обеспечить возвращение инфляции к нашей цели в 2%, а не на снижении ставок».

Только двое из 19 чиновников ФРС считают, что базовая процентная ставка останется ниже 5% в следующем году, что является признаком все еще широкого консенсуса в отношении поддержки инфляции.

В начале ноября Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на три четверти процентного пункта – от 3,75% до 4,00%, продолжая бороться с сильнейшей вспышкой инфляции за 40 лет. Это повышение было самым высоким показателем с начала 2008 года.