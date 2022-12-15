Сейчас уголь подается в ручном режиме
Из-за пожара на ТЭЦ в Семее снижена подача тепла потребителям
фото Жанары Каримовой

На ТЭЦ-1 в Семее сегодня ночью произошел пожар. Это привело к снижению подачи тепла в дома горожан.

«5 декабря в 00:34 в г. Семей области Абай на ТЭЦ-1 произошло загорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01:36 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля», - сообщили в МЧС.

С 10 часов утра бесперебойную подачу угля в котлоагрегаты в ручном режиме обеспечивают военнослужащие воинских частей министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны.

В акимате заверяют, что восстановительные работы ведутся, но подача тепла пока снижена. Отметим, что в Семее 30-градусный мороз.

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