В Казахстане введены ограничения на электроэнергию из-за высокого потребления – KEGOC

АО «KEGOC» ввело в Северной, Южной и Западной зонах энергосистемы Казахстана ограничения на потребление электроэнергии, вынужденно объявлен аварийный режим. Как сообщается на сайте компании, в декабре наблюдается значительное увеличение энергопотребления в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

«7 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы – 16 459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы», - констатировали в KEGOC, отметив, что при таких высоких нагрузках национальная электрическая сеть работала в штатном режиме.

Однако, по данным KEGOC, систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях страны.

«В условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана, вынужден объявлять режим “Авария” по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями», - заявили в компании.

При этом в приоритете – полное удовлетворение потребностей населения в электроэнергии, добавили в KEGOC.