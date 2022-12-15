Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с ОАЭ о взаимной защите инвестиций

Депутаты сената парламента в четверг приняли закон «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает «Казинформ» .

Как сообщалось ранее, соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности. Документ предусматривает защиту и безопасность для инвесторов на территориях двух государств, регламентирует свободный перевод платежей, относящихся к инвестициям. При этом инвестиции одной стороны не могут быть национализированы, экспроприированы, реквизированы на территории второй страны. Исключением являются меры, предпринимаемые в общественных целях, недискриминационным способом, в соответствии с надлежащей законной процедурой, с выплатой адекватной компенсации.

Соглашение заключается на 10 лет, автоматически может продлеваться.

На 1 октября в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ, а на стадии реализации находятся 28 проектов на $5,2 млрд.