Агентство финмониторинга задержало журналиста-расследователя Михаила Козачкова

Агентство финансового мониторинга вечером в воскресенье подтвердило задержание журналиста-расследователя Михаила Козачкова. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, сообщило ведомство.

ОПГ при поддержке Козачкова якобы осуществляло рейдерские захваты, а деятельность журналиста оплачивалась, утверждают в АФМ.

По информации ведомства, ОПГ Коспаева пользовалось «услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов», понимая, что такие атаки могут вызвать «негативный общественный резонанс и это могло сорвать их преступные замыслы».

В АФМ утверждают, что журналист и его друг, помогавший ему собирать информацию, «за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге».

Ведомство также описало несколько эпизодов, когда Козачков якобы содействовал рейдерским захватам, которые осуществляло ОПГ Коспаева. В частности, речь идет о захвате доли в проекте «Есентай сити» у предпринимателя Абдыгаппарова, завода по производству стекольной тары у предпринимателя Абдуллаева.

«Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты», - говорится в сообщении АФМ.

По информации ведомства, в настоящее время «следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений».

Адвокат Анна Веретельникова сообщила журналисту Вадиму Борейко, что она полтора часа не может попасть в квартиру Козачкова, где идут следственные действия. Защитница сообщила о действиях сотрудников АФМ дежурному прокурору, однако он никак не отреагировал на это.

Власти к этому моменту не удалось связаться с самим журналистом. Его телефон доступен, но не отвечает.

Михаил Козачков – один из наиболее известных казахстанских журналистов-расследователей, сотрудник газеты «Время» и автор собственного телеграм-канала, у которого больше 90 тысяч подписчиков.

В мае Козачков сообщал о слежке за ним, а позднее - о том, что его автомобиль был исцарапан.

Несколько членов ОПГ Елдоса Коспаева были задержаны летом этого года, он сам и еще несколько человек объявлены в розыск. АФМ на минувшей неделе сообщало об аресте полутора сотен квартир, принадлежавших членам ОПГ, обнаружении наличных и украшений.

Агентство КазТАГ писало, что Елдос Коспаев был связан с младшим братом бывшего президента Казахстана Болатом Назарбаевым.