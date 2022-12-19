В Казахстане в список психотропных веществ внесут трамадол

Трамадол будет внесен в список психотропных веществ, сообщила на брифинге в понедельник представитель МВД Шугыла Турлыбек. Это позволит отпускать препарат только по рецепту и только в тех аптеках и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ. Списки наркотиков и прекурсоров в целом расширятся на 27 наименований

«МВД разработан проект постановления правительства по введению под государственный контроль еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров. В этих списках находится более тысячи веществ, оборот которых контролируется государством. Сейчас в него будут включены еще 14 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров – веществ, используемых для их изготовления. В частности, в целях борьбы с так называемой аптечной наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом – психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости», – сказала Турлыбек.

В ведомстве уже определили квалифицирующие размеры трамадола, с которых наступит уголовная ответственность: до 0,1 гр. – небольшой размер, до 10 гр. – крупный размер, от 10 гр. – особо крупный размер.