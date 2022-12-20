Генпрокуратура начала проверку по делу журналиста Михаила Козачкова после заявления медиасообщества

Генеральная прокуратура по поручению президента Касым-Жомарта Токаева начала проверку после заявления медиасообщества по делу задержанного в воскресенье журналиста Михаила Козачкова. При этом расследование резонансного дела находится на контроле органов прокуратуры, сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

«В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. Особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова М.В., принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию», - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

При этом в надзорном органе отметили, что Козачков, задержанный сотрудниками агентства по финансовому мониторингу 18 декабря в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области, подозревается в участии в данной организованной группе (ч.2 ст.262 УК РК), рейдерстве (ч.3 ст. 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (ч.3 ст. 185 УК РК). В Генпрокуратуре добавили, что в связи с этим в тот же день в квартире Козачкова с санкции следственного судьи был проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и «с применением видеозаписи».

«С учетом имевшегося резонанса агентством по финансовому мониторингу также 18 декабря незамедлительно доведены до сведения общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий», - отметили в надзорном органе.

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; надзор за расследованием находится на контроле органов прокуратуры. А после завершения проверки Генпрокуратура обещает довести до общественности «результаты рассмотрения обращения» медиасообщества.

О задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно в воскресенье. АФМ в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым. В понедельник медиасообщество, правозащитники, общественники потребовали освободить Михаила Козачкова, указывая на нарушение его конституционных прав при задержании и на заказной характер дела.