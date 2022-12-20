На ремонт самых изношенных ТЭЦ необходимо 182 млрд тенге – Акчулаков

Министерство энергетики провело анализ технического состояния 37 ТЭЦ и разделило их на зоны риска. В частности, в «красную» зону вошли 19 ТЭЦ, на ремонт и модернизацию которых необходимо 182 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

«В рамках работ cпециальной комиссии, созданной по поручению главы государства, министерством энергетики проведен анализ по техническому состоянию 37 ТЭЦ. Так, в “красную” зону вошли 19 ТЭЦ, в “желтую” – 11 ТЭЦ и в “зеленую” – 7 ТЭЦ», - сказал Акчулаков.

По его словам, при определении ТЭЦ по зонам риска учитывались четыре критерия. Первое – износ оборудования, средний показатель которого составляет 66%. При этом износ ТЭЦ в городах Уральск, Степногорск, Тараз, Кызылорда, Кентау превышает 80%. Также учитывалось количество технологических нарушений, срок эксплуатации и нехватка кадров из-за низкой заработной платы.

«В целях минимизации рисков при прохождении следующего отопительного зимнего периода для ТЭЦ, находящихся в “красной” зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации. По предварительным данным, для выполнения вышеуказанных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге. Данный расчет проведен в рамках бенчмаркинга», - сообщил министр.

Вместе с тем, добавил он, 93 млрд тенге предусмотрено для ремонтов энергопроизводящих организаций, с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию. Сейчас доходы электростанций в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы на полноценные ремонты. В частности, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге.

«Для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника», - заключил глава Минэнерго.

Премьер-министр Алихан Смаилов в свою очередь, говоря о состоянии энергетических объектов и тепловых сетей в стране, заявил, что все оказалось гораздо хуже той картины, чем выдавалось за действительность, имеющиеся проблемы скрывались.

«В сентябре на заседании правительства акиматы докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду. Но как только начались холода, так возникло множество проблем. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз. Серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Риддере, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре», - констатировал Смаилов.

Он добавил, что недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт, собственники станций и сетей не инвестировали в них в достаточном объеме, не решены вопросы и бесхозных сетей. Поэтому необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей.

«Акиматам регионов комплексно рассмотреть состояние частных энергетических и инфраструктурных объектов. Следует завершить в первом полугодии разработку необходимой документации по реконструкции тепловых сетей. Министерству финансов – проработать вопрос выделения целевых трансфертов для финансирования реконструкции тепловых сетей. Министерствам энергетики и национальной экономики – в течение двух недель рассмотреть подходы по усилению государственного энергетического контроля», - поручил Смаилов.

Он также попросил обратить внимание на число жалоб людей в прессе и социальных сетях: «их тысячи по всем регионам». Премьер констатировал, что эти проблемы копились годами. Как результат – истощение резервов существующих теплоснабжающих мощностей на фоне активно разрастающихся городов, уплотняющейся застройки и увеличения числа абонентов. Также на рост аварий, по его мнению, влияет неправильное планирование районов, несистемное строительство жилья и сетей, некачественное обслуживание сетей, ТЭЦ и котельных, долги потребителей и сложности с газификацией.

Смаилов напомнил, что в 2023 году начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. В первую очередь планируется заменить 1 600 км сетей, которые изношены более чем на 70%, а на втором этапе – почти 4 тыс. км сетей. Поэтому, по его словам, нужно провести качественно техническое обследование электрических станций, «чтобы точно знать реальную картину».