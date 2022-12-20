Больше половины теплосетей в городах нуждаются в замене, на это нужно 2,2 трлн тенге – Ускенбаев

Порядка 2,2 трлн тенге инвестиций необходимо для замены изношенных тепловых сетей в городах. Реконструкцию сетей государственных субъектов с недостаточной финансовой устойчивостью министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев предлагает финансировать через целевые трансферты.

«На сегодняшний день протяженность тепловых сетей в городах составляет 12,1 тыс. км, из них требуют замены 6,7 тыс. км, средний износ – 55%. Необходимый объем инвестиций – порядка 2,2 трлн тенге», - озвучил данные Ускенбаев во вторник в ходе заседания правительства.

Он добавил, что, по данным акиматов, 83 субъекта естественных монополий оказывают услуги теплоснабжения в 74 городах, из них на балансе – 61 коммунальное предприятие с 10,2 тыс. км теплосетей, износ которых составляет 52%, а на балансе 22 частных субъектов – 1,9 тыс. км тепловых сетей с износом 70%.

«Износ сетей менее 50% – в 45 городах, протяженностью 4,3 тыс. км, требует замены 1,4 тыс. км, обслуживают 52 субъекта естественных монополий. Износ сетей от 50% до 70% – в 19 городах, протяженностью 5,9 тыс. км, требует замены 3,7 тыс. км, находятся на балансе 20 субъектов естественных монополий. Износ сетей более 70% – в семи городах, протяженностью 1,9 тыс. км, находятся на балансе семи субъектов, требует замены 1,6 тыс. км», - перечислил министр.

Ускенбаев также напомнил, что сегодня действуют три механизма финансирования реконструкции и строительства тепловых сетей. Первый – бюджетный кредит со ставкой вознаграждения 0,01 % годовых, срок кредитования – до 20 лет, со льготным периодом по выплате основного долга – шесть лет. Второй – субсидирование через совместное финансирования с международными финансовыми институтами, третий – выделение целевых трансфертов в рамках бюджетной программы «Развитие моно- и малых городов», где администратором является министерство национальной экономики.

«Для государственных субъектов с недостаточной финансовой устойчивостью предлагаем финансирование через целевые трансферты», - предложил глава МИИР.