Сейчас здесь идут ожесточенные бои
Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области
фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области – там сейчас идут самые ожесточенные бои, сообщает Русская служба ВВС.

Официальный представитель Зеленского сообщил, что президент Украины «посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками». Пробыл он там недолго. Украинский государственный телеканал Freedom опубликовал видео, на котором президент Зеленский вручает награды военным в Бахмуте. В своей речи он отметил, что «бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек».

Бахмут – город на севере Донецкой области и важный транспортный узел. Через него проходят дороги на Лисичанск и Северодонецк, Северск, Славянск, Краматорск, Константиновку, Горловку и Луганск. Ожесточенные бои в городе идут с начала августа, а с мая большая часть города разрушена. Сейчас здесь живут почти 10 тыс. человек, до войны проживало 70-80 тыс. жителей. В городе нет воды и электричества, многие здания разрушены. Получение контроля над городом могло бы дать России трамплин для наступления на два более крупных города – Краматорск и Славянск.

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