Привлечь дополнительно 90 млрд тенге инвестиций на ремонт ТЭЦ в 2023 году поручено правительству

Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила свою работу и сделала выводы, что ряд объектов не был готов к зиме, сообщает пресс-служба президента во вторник. В этой связи правительству и акиматам поручено меры оперативного и системного характера.

«По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону», - сообщили в пресс-службе главы государства.

В этой связи правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.

Кроме того, комиссия передала в фискальные и правоохранительные органы документы в отношении ряда энергопредприятий по фактам вывода средств, а также их неэффективного и нецелевого использования.

Вместе с тем для стабильного функционирования энергокомплекса правительству и акиматам поручено принять такие меры оперативного характера, как разработать планы первоочередных мер по исправлению ситуации на проблемных ТЭЦ и тепловых сетях. Кроме того, в рамках «рынка мощности» в 2023 году необходимо обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в объеме около 90 млрд тенге, требуемых для проведения ремонтной кампании ТЭЦ.

«(Необходимо – В.) обеспечить повышение заработной платы производственному персоналу теплоэнергетических компаний до уровня среднерыночной заработной платы, провести технический аудит тепловых сетей и ревизию электросетевых активов, в том числе на предмет законности их приватизации и целесообразности передачи в коммунальную собственность, обеспечить выделение адресной помощи социально уязвимым слоям населения в виде субсидирования затрат на коммунальные услуги, укрепить штат территориальных департаментов комитета атомного и энергетического надзора и контроля с целью усиления контроля за деятельностью энергопредприятий», - перечислили поручения в пресс-службе.

Среди мер системного характера госорганам поручено усилить действующую систему энергетического контроля. В частности, усовершенствовать оценку управления рисками деятельности энергообъектов и внедрить институт фактического контроля с выходом на объект. Кроме того, министерство энергетики будет наделено контрольными функциями в сфере теплоснабжения по магистральным и распределительным тепловым сетям. Также планируется внедрить институт независимого технического аудита объектов тепло- и энергоснабжения для оценки их объективного состояния и повысить ответственность субъектов энергокомплекса и их первых руководителей за нарушение требований действующего законодательства и нецелевое использование средств, в том числе за счет увеличения административных штрафов в Кодексе административных правонарушений.

«На законодательном уровне (нужно – В.) обеспечить регламентацию встречных обязательств для субъектов тепло- и энергоснабжения, обеспечить прозрачность процедур и государственный контроль закупок энергопредприятий и субъектов естественных монополий с целью предотвращения нецелевого использования тарифных средств и вывода капитала», - также отмечается в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что комиссией проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В «красную» зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в «желтую» - 11 ТЭЦ и в «зеленую» - 7 ТЭЦ.