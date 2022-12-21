В первый уикенд «Аватар: Путь воды» собрал в Казахстане свыше $1,8 млн.

Компания «Меломан», дистрибьютор студии Disney в Казахстане и странах СНГ сообщила о кассовых сборах фильма «Аватар: Путь воды» : по итогам минувшего уикенда (15-18 декабря) фильм собрал в Казахстане более 850 миллионов тенге - это свыше $1,8 млн. Картину увидели более 400 тысяч зрителей.

«Аватар: Путь воды» занял первое место в таблице бокс-офиса СНГ, в который входят следующие страны: Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. Фильм не выходил в прокат в России, поскольку с началом войны все крупнейшие киностудии ушли с российского кинопрокатного рынка.

По предварительным данным, общие сборы фильма в СНГ составили почти $2,5 млн., при этом большая часть сборов - более 70% - пришлась на Казахстан.

Всего в мире сборы «Аватара: путь воды» за первый уикенд составили $434 млн.

«Меломан» сообщает, что дублированный на казахский язык фильм «Аватар: Су жолы» установил абсолютный рекорд по сборам и посещаемости в первый уикенд среди всех фильмов, дублированных на казахский язык, но не уточнил цифры.