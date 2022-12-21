Первую партию нефти в Германию планируется отправить по нефтепроводу «Дружба» в январе – КМГ

Накануне, 20 декабря, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев провел онлайн переговоры с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а в Астане – с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Гёрке. Они обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в город Шведт.

Как сообщает пресс-служба КМГ, Мирзагалиев подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов. Как пояснил глава КМГ, ресурсы нефтедобывающих организаций нацкомпании направляются на загрузку казахстанских НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера — KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров.

«Вместе с тем, согласно поручению президента РК, “КазМунайГаз” рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года», - сообщил Мирзагалиев.

Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья их Казахстана по нефтепроводу «Дружба». По итогам переговоров стороны также выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество.

НПЗ в городе Шведт, годовая мощность которого составляет свыше 10 млн тонн сырой нефти, снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.

Вместе с тем КМГ не сообщает, какой объем нефти планируется отправить в Германию. Ранее министерство экономики и защиты климата ФРГ на запрос немецкого издания DW сообщило, что собственники нефтеперерабатывающих заводов в Лойне и Шведте, которые до сих пор снабжались по нефтепроводу «Дружба», а по итогам переговоров с казахстанской стороной НПЗ в Шведте с января забронировал соответствующие мощности нефтепроводной системы для казахстанской нефти. Объемы, транспортировку которых обеспечит российская «Транснефть» через свой нефтепровод "Дружба", пойдут транзитом через Польшу.

20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что им пришла заявка от польских потребителей: «на следующий год 3 млн тонн и на декабрь 360 тыс. тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку». Таким образом он обвинил Германию в фактическом нарушении эмбарго ЕС, которое вступило в силу 5 декабря для поставок по морю, а ФРГ обязалась к 31 декабря прекратить импорт из России по нефтепроводу «Дружба». Однако в Берлине опровергли слова Токарева, отметив, что речь идет именно о бронировании мощностей на импорт нефти, а не о покупке ее у России.

Между тем российская сторона заявила, что Казахстан к ней не обращался по этому вопросу. Более того, страна не сможет поставлять в Германию достаточный объем нефти.

«У нас нет никаких переговоров с казахами или информации о том, что казахи собираются заключать какие-то контракты на поставки. (Глава "Транснефти" Николай – В.) Токарев говорил, что это возможно технически. Но решение по транзиту может принимать только Минэнерго (РФ – В.)», - сообщил агентству ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Он также заявил, что Казахстан не сможет заместить те объемы нефти, которые раньше шли из России в Германию. В частности, поставки российской нефти составляли 19-20 млн тонн в год, еще 10 млн транспортировались в Польшу, а Казахстан может прокачать по нефтепроводу «Атырау – Самара» лишь 3-5 млн тонн, «возможно, 7 млн тонн, в зависимости от технического состояния трубопровода».

«Те объемы, которые они раньше направляли транзитом в Усть-Лугу, они перенаправлять в Европу не хотят, потому что объемы законтрактованы, придется платить неустойки. Речь идет о 3-5 млн тонн», - отметил Демин.

Еще одной трудностью, с которой может столкнуться Казахстан, может стать возможное законсервирование Белоруссией своего участка «Дружбы» из-за уменьшения транзита в несколько раз, «потому что это дешевле».