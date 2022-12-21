Минтруда с нового года расширит контингент участников проекта по трудоустройству граждан предпенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты населения с нового года расширяет контингент участников проекта «Серебряный возраст», направленного на трудоустройство граждан предпенсионного возраста.

«С 1 января 2023 года будет расширен контингент участников и период участия в проекте “Серебряный возраст”, направленном на вовлечение в активные меры содействия занятости граждан предпенсионного возраста. В нем смогут принять участие казахстанцы, достигшие 50-летнего возраста, сроком до 3 лет», - говорится в сообщении министерства в среду.

Согласно действующим правилам, рабочие места создаются работодателем для трудоустройства казахстанцев в возрасте от 58 лет. Государство субсидирует 50% установленного размера заработной платы, но не более 30 МРП. При этом продолжительность работы составляет не более 12 месяцев. А с начала 2023 года участниками проекта станут безработные граждане старше 50 лет, при этом будет увеличен период участия до 36 месяцев, а также размер субсидий по заработной плате участников.

«Размер субсидий составит: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП)», - уточнили в Минтруда.

Кроме того, в рамках проекта появится возможность получить рабочее место по профессиям «индивидуальный помощник» и «социальный работник».

В рамках реализации проекта мерами содействия занятости планируется ежегодно охватывать не менее 15 тыс. человек.