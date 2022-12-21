Сеть ресторанов быстрого питания Popeyes появится в Казахстане

На рынок Казахстана и Центральной Азии заходит международная сеть ресторанов быстрого питания американской компании Popeyes. Эксклюзивные права на управление будут у Centras Group, полученные путем заключения соглашения, сообщается в пресс-релизе казахстанской компании.

«Сегодня Popeyes и Centras Group объявили о новых планах по открытию и развитию десятков ресторанов по всему Казахстану в ближайшие годы. Ожидается, что запуск Popeyes в Казахстане приведет к дальнейшим крупным инвестициям в ресторанном бизнесе. Centras Group с новым бизнесом планирует создать тысячи новых рабочих мест в строительстве, транспорте, логистике, сфере питания и услуг, а также вызвать интерес к развитию сектора казахстанского национального гостеприимства», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в меню будут представлены такие хиты, как культовый Chicken Sandwich, острая курица, жареные креветки и различные региональные блюда. При приготовлении компания использует только запатентованные приправы и рецепты, разработанные собственной кулинарной командой шеф-поваров.

Popeyes основана в 1972 году в Новом Орлеане. Аутентичная еда позволила есть стать одной из крупнейших в мире компаний с 3 900 ресторанами быстрого обслуживания в 30 странах мира, ряд из которых отмечен звёздами Мишлен.

«Сентрас» – это группа инновационных компаний, работающих в финансовом секторе, в составе управляющей компании «Сентрас Капитал», компаний по управлению инвестиционным портфелем и финансовому консалтингу «Сентрас Секьюритиз» и «Центрас Капитал» (Москва), страховых компаний «Коммеск-Өмір» и «Сентрас Иншуранс», компании по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life», венчурного фонда «Сентрас», ориентированного на поддержку инновационных проектов, медицинской компании SOS Medical Assistance. «Сентрас» осуществляет свою деятельность в Казахстане и России. Также является организатором профессиональной ивент-платформы The Kazakhstan Growth Forum и издателем ежегодного корпоративного рейтинга Centras 500.