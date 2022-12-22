Руководство подозревается в самостоятельном завышении окладов членам правления
Антикоррупционная служба начала расследование в отношении руководства «Казгеологии»
фото Жанары Каримовой

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководства АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» по факту превышения должностных полномочий, сообщила пресс-служба ведомства.

«Руководство подозревается в том, что в нарушение Устава, без соответствующего решения Совета директоров, самостоятельно увеличили размеры должностных окладов в 2 раза членам правления (председатель правления, 3 заместителя председателя, главный геолог), которое повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.

В АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» 100% акций принадлежит государству.

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