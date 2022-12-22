Новую модель управления агломерациями законодательно закрепил сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О развитии агломераций», а также сопутствующие ему поправки, согласно которым в Казахстане внедрят новую модель управления агломерациями.

«Основной законопроект включает определение термина “агломерация” и соответствующие критерии, определяющие агломерации. Состав агломерации будет формироваться уполномоченным органом – министерством национальной экономики, он утверждается постановлением правительства. Вместе с тем правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня будут утверждены приказом министерства», - объяснил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Основными критериями определения агломераций по закону будут признаваться административный статус центрального города, демографическая емкость, логистический потенциал, экономический потенциал. В соответствии с этими критериями в качестве агломераций, по словам министра, будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры.

«Законопроектом внедряется новая модель управления агломерациями. На региональном уровне будут созданы советы местной агломерации. Они будут функционировать как площадка взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области по решению конкретных вопросов для скоординированного развития территории агломерации. В состав местного совета будут входить представители двух акиматов и маслихатов, а также представители Национальной палаты предпринимателей РК и неправительственных организаций. Местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам, направленным на поддержку развития агломерации», - перечислил Куантыров.

В этой связи для обеспечения устойчивого социально-экономического и скоординированного развития местным советом будет разработан комплексный план развития агломерации, который будет включать в себя объемы и источники финансирования, сроки реализации, ответственных исполнителей, ожидаемые результаты.

Сопутствующим законопроектом акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями. В частности, акиматы центрального города и прилегающих областей смогут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения, а также в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации.

Вместе с тем законопроектом предусмотрено расширение полномочий акиматов городов республиканского значения и столицы по участию в разработке архитектурной и строительной политики пригородной местности. Предусматривается наделение акиматов прилегающих областей компетенцией по резервированию земельных участков на территории агломерации для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемого местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения.