«АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на 1,3 млрд тенге

Департамент государственных доходов Карагандинской области оштрафовал компанию «АрселорМиттал Темиртау» на 1,3 млрд тенге за занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу. Как сообщили в ведомстве в четверг, суд оставил административный штраф в силе.

«При проведении камерального мониторинга за 2017 год установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу над фактически исчисленным налогом. В этой связи составлен административный материал по пункту 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере 1,3 млрд тенге. Материалы были переданы в административный суд», - сообщили в департаменте.

21 декабря Карагандинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу «АрселорМиттал Темиртау», но поддержал доводы органа госдоходов и оставил в силе административный штраф.