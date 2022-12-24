Флот авиакомпании вырос до 33 воздушных судов
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Парк авиакомпании Scat пополнил новый Boeing-737
Фото пресс-службы Мининдустрии

В Казахстан накануне прибыл новый самолет Boeing-737 Max9 авиакомпании Scat, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По информации ведомства, самолет стал 33-м воздушным судном в парке авиакомпании.

«Данное воздушное судно является одиннадцатым по счету, полученным казахстанскими авиакомпаниями с августа текущего года. До февраля 2023 года ожидается получение еще трех единиц», - говорится в сообщении Минидустрии.

Ведомство уверено, что получение нового самолета «повысит провозную емкость авиакомпании, положительно повлияет на своевременность выполнения расписания и предложения авиабилетов».

Scat – частная казахстанская авиакомпания, выполняющая рейсы внутри и за пределы Казахстана. В частности, авиакомпания активно работает по туристическим направления. Ее пассажиры регулярно сталкиваются с продолжительными задержками рейсов, летом задержки стали причиной разбирательства ответственных ведомств. В Мининдустрии основным вариантом решения проблемы посчитали необходимость приобретения новых воздушных судов.

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