Лоукостер Fly Arystan получил новый самолет

Казахстанский лоукостер FlyArystan пополнил свой воздушный флот новым самолетом. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, это четырнадцатый борт в авиапарке и третий самолет, который специально произведен во Франции для Казахстана.

Новый самолет получил имя «Орион» по результатам опроса пассажиров. Вслед за «Лео» и «Беркутом», «Орион» стал третьим из семи лайнеров, которые специально произведены концерном Airbus для казахстанского лоукостера.

В начале декабря флот пополнился тринадцатым самолетом. Все три самолета относятся к типу Airbus A320 Neo, которые оснащены двигателем, позволяющим снизить выбросы СО2, а также звуковой след в окружающей среде. Кроме того, все три лайнера оборудованы большим количеством кресел, чем обычный самолет модели A320.

В следующем году FlyArystan планирует расширить свой авиапарк до 19 самолетов A320 за год, что позволит увеличить маршрутную сеть как по внутренним рейсам, так и по международным направлениям.

По информации комитета гражданской авиации, новое воздушное судно на 188 мест лоукостер получил 24 декабря. Всего с августа казахстанские авиакомпании получили 12 самолетов.