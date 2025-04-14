Девять ТЭЦ в Казахстане вышли из «красной» зоны после модернизации – правительство

Завершен осенне-зимний период 2024–2025 гг и начата подготовка к масштабному обновлению инфраструктуры и развитию «зеленой» энергетики, сообщили в пресс-службе правительства. Был проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин, что позволило начать процесс снижения накопленного высокого износа ТЭЦ и тепловых сетей.

«Принятые меры позволили снизить количество технологических нарушений на электростанциях на 27% (с 1 070 до 782 случаев), а случаи несоблюдения температурного графика - на 67% (с 215 до 65)», - заявили в кабмине.

Также в правительстве сообщили, что девять ТЭЦ перешли из «красной» зоны в «желтую», а три – из «желтой» в «зеленую».

«В результате в “красной” зоне осталось 10 ТЭЦ (было 19), в “желтой” – 17 (было 11), в “зеленой” – 10 (было 7). Среди них – Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказаганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции. Особое внимание уделялось работе ТОО “МАЭК”, теплосетям Актау, а также ТЭЦ в Степногорске, Темиртау», - отмечается в сообщении.

Также в прошлом году введено 771 МВт новых мощностей, включая восстановленный блок Экибастузской ГРЭС-1 (500 МВт), новую турбину на Атырауской ТЭЦ (65 МВт) и модернизированный котел в Жезказгане (+43 МВт). Также запущены проекты ВИЭ на 163,35 МВт.

За счет скорректированных предельных тарифов на электроэнергию, увеличения предельного тарифа на рынке электрической мощности и годового лимита возвратных инвестиций, финансирование ремонтных работ в прошлом году увеличилось на 44% по сравнению с уровнем прошлого года и составило 327 млрд тенге.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин на электростанциях. На 66 котельных в зоне централизованного теплоснабжения запланирован ремонт и реконструкция 53 котлов. Также будут обновлены 17 тыс. км электросетей и 323 км теплотрасс.

Вместе с тем приоритетным остается развитие ВИЭ, заявили в правительстве. В 2024 году введено восемь новых станций (163,35 МВт), до конца 2025 года заработают еще девять объектов ВИЭ (455,5 МВт).

В феврале в комитете по регулированию естественных монополий сообщали «Власти», что в «красной зоне» находятся 22 субъекта естественных монополий в сфере теплоснабжения: четыре – в Восточно-Казахстанской области, по три – в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях, по два – в Жамбылской и Мангистауской областях, по одному – в Алматы, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в области Жетысу.

В 2022 году в «красной зоне» находились 19 субъектов естественных монополий. Это ТЭЦ и ГРЭС-1 в Темиртау, ТЭЦ в Семее, Петропавловске, Экибастузе, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Балхаше, Рудном, Риддере, Шахтинске, ТЭЦ-2 в Актау, ТЭЦ-2 в Павлодаре, ТЭЦ в Степногорске, Уральске, Кызылорде, ТЭЦ-5 в Кентау, ТЭЦ в Аркалыке и ТЭЦ-4 в Таразе.