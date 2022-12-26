В Атырау десятки многоэтажных домов временно отключили от теплоснабжения

В микрорайоне Нурсая в городе Атырау приостановлена подача тепла в 87 многоэтажных жилых домов и одну школу, сообщил заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров.

«26 декабря в 11:30 временно приостановлена подача тепла на магистральном теплопроводе общей протяженностью 3 045 метров и диаметром 426 мм. Тепло от него получают 87 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Нурсая. Прекращена и подача тепла в среднюю школу №40», - цитирует Аубакирова агентство «Казинформ».

По его информации, теплоснабжение временно приостановлено из-за дефекта на магистральном теплопроводе, сейчас идут работу по его устранению.

«Подача (тепла – В.) будет возобновлена после завершения ремонтных работ», - уточнил Аубакиров.

К работам привлечено 15 сотрудников и 5 единиц техники АО «Атырауские тепловые сети».