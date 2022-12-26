Выявлен дефект на магистральном теплопроводе
В Атырау десятки многоэтажных домов временно отключили от теплоснабжения
иллюстративное фото Владислава Сона

В микрорайоне Нурсая в городе Атырау приостановлена подача тепла в 87 многоэтажных жилых домов и одну школу, сообщил заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров.

«26 декабря в 11:30 временно приостановлена подача тепла на магистральном теплопроводе общей протяженностью 3 045 метров и диаметром 426 мм. Тепло от него получают 87 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Нурсая. Прекращена и подача тепла в среднюю школу №40», - цитирует Аубакирова агентство «Казинформ».

По его информации, теплоснабжение временно приостановлено из-за дефекта на магистральном теплопроводе, сейчас идут работу по его устранению.

«Подача (тепла – В.) будет возобновлена после завершения ремонтных работ», - уточнил Аубакиров.

К работам привлечено 15 сотрудников и 5 единиц техники АО «Атырауские тепловые сети».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Алматы гражданские активисты и журналисты заявили о создании блока для участия в выборах в мажилис
Новости
Мажилис в среду может поставить на утрату закон о первом президенте
Новости
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и бывшего зампреда Qazaq Gaz по фактам хищения 14,5 млрд тенге
Просматриваемые
Новости
С 2023 года в Казахстане начнут контролировать мобильные переводы госслужащих и работников квазигоссектора
Новости
Сеть ресторанов быстрого питания Popeyes появится в Казахстане
Новости
Wildberries потребовала от Казахстана освобождения от налогов на 30 лет
Новости
МИД Казахстана заявил о релокации 21 компании из России
Новости
Курс доллара на бирже вырос до 470 тенге
Новости
«Алтыналмас» уходит из Бестобе