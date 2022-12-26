Токаев вновь напомнил странам СНГ об устранении барьеров в торговле и недопущении протекционизма

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге вновь напомнил о важности сохранить динамику внутрирегиональной торговли и адаптировать экономическую политику к современным реалиям. Он предложил лидерам стран СНГ сосредоточиться на решении следующих актуальных задач.

«Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности», - сказал Токаев.

Он отметил, что поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году.

Также президент Казахстана заявил, что «нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ».

“И здесь особое значение приобретает международный коридор “Север – Юг”, важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран», – добавил он.

Еще одним ключевым направлением Токаев назвал взаимодействие в сфере безопасности. Принятая в рамках казахстанского председательства Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы отвечает этим задачам, но для адаптации СНГ к современным глобальным реалиям «предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене».

«В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнера Содружества. Конечно же, непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укрепления культурных связей между странами СНГ», – отметил Токаев.

Президент также сообщил, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь – октябрь вырос на 11%, достигнув почти $30 млрд, за аналогичный период 2021 года – $26,5 млрд. Токаев считает, что рост товарооборота – «это хорошая тенденция».