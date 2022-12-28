Мажилис взял в работу документ, ставящий на утрату закон о первом президенте

«Данный законопроект разработан в целях реализации изменений в Конституцию страны по итогам республиканского референдума. В частности, законом от 8 июня 2022 года в соответствии с поправками в Конституцию исключен пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статусы и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией РК и конституционным законом. В этой связи, законопроектом предусматривается утрата силы конституционного закона. Предлагаю принять законопроект в работу, прошу поддержать», - сказал председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов.

Депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, утрата закона не лишит бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева неприкосновенности, она по-прежнему гарантирована Конституцией. При этом неприкосновенность утратят члены семьи, проживающие вместе с ним, которые, согласно этому закону, тоже обладали неприкосновенностью от уголовного преследования.

Помимо прочего закон включал нормы о содержании бывшего президента за счет бюджета, предоставлении госохраны – ему и членам его семьи, а также ряд льгот.