Депутат от партии «Ак жол» призвал Минсельхоз назвать имена тех, кому принадлежат сельхозземли

Депутат мажилиса от фракции партии «Ак жол» Берик Дюсембинов заявил, что министерство сельского хозяйства только выступает с красивыми докладами о возврате сельхозземель в государственную собственность, на самом же деле земли в регионах принадлежат акимам. В этой связи в партии призвали Минсельхоз назвать их имена.

«Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются (в госсобственность – В.) тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы не поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель. Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах. Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли? Если поедете в Усть-Каменогорск, то все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова (бывшего акима Павлодарской области – В.), в пригороде Астаны – Шукеева (аким Туркестанской области – В.). Все боятся сказать об этом», - заявил Дюсембинов в среду в ходе пленарного заседания мажилиса.

Он обвинил министерство во лжи касательно «возвращенных» в собственность государства земель, так как «люди возмущены, они не могут найти пастбище для выпаса скота».

«Когда вы перестанете лишь выступать с красивым докладом и наконец-таки возьмете уже в руки ситуацию?! Почему вы стесняетесь написать на доске, как зовут владельцев?», - возмутился депутат.

Но министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев не согласился с ним, заявив, что уже возвращены 5,2 млн га земель.

«Чьи это земли? Тех акимов, которые раньше были, земли олигархов. В предстоящем году вернем еще 5 млн гектаров земли», - пообещал Карашукеев.

Он также отметил, что с 1 января в Казахстане все земли оцифрованы и отображаются в онлайн-формате.

«Нажмите на любой участок, видно, кому, какой организации или хозяйству принадлежит, если не находится в госрезерве. Это ведь тоже работа, которой раньше не было. Мы будем продолжать ее в соответствии с законодательством. Если пользуется землей на законных основаниях, то мы не можем трогать. Но, если выяснится, что земля приобретена незаконным способом, мы возвращаем через суд», - заверил глава Минсельхоза.

Отметим, что в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель». Документом усиливается ответственность должностных лиц местных исполнительных органов, при оказании гражданам услуг в области земельных отношений. Задачами законопроекта является совершенствование государственного контроля за использованием и охраной земель. В частности, разработчик предлагает внести поправки в действующие нормы кодекса, чтобы привести его в соответствие с отраслевыми законодательными актами в части определения госорганов, осуществляющих контроль за использованием и охраной земель. Вместе с тем устанавливается ответственность должностных лиц местных исполнительных органов за некачественное или несвоевременное оказание услуг в сфере земельных отношений.