В партии заявили, что все они принадлежат действующим или бывшим акимам
Депутат от партии «Ак жол» призвал Минсельхоз назвать имена тех, кому принадлежат сельхозземли
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса от фракции партии «Ак жол» Берик Дюсембинов заявил, что министерство сельского хозяйства только выступает с красивыми докладами о возврате сельхозземель в государственную собственность, на самом же деле земли в регионах принадлежат акимам. В этой связи в партии призвали Минсельхоз назвать их имена.

«Вы выступили с красивым докладом о том, что возвращаются (в госсобственность – В.) тысячи гектаров. Но я хочу рассказать вам, что по этому поводу думает народ. В какую бы область вы не поехали, земли и по левую, и по правую сторону принадлежат акимам. Нет возвращенных земель. Простой народ, фермеры и аграрии нуждаются в пастбищах и землях, но богачи так и сидят на местах. Кто вам мешает вывесить список тех, кому принадлежат эти земли? Если поедете в Усть-Каменогорск, то все земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова (бывшего акима Павлодарской области – В.), в пригороде Астаны – Шукеева (аким Туркестанской области – В.). Все боятся сказать об этом», - заявил Дюсембинов в среду в ходе пленарного заседания мажилиса.

Он обвинил министерство во лжи касательно «возвращенных» в собственность государства земель, так как «люди возмущены, они не могут найти пастбище для выпаса скота».

«Когда вы перестанете лишь выступать с красивым докладом и наконец-таки возьмете уже в руки ситуацию?! Почему вы стесняетесь написать на доске, как зовут владельцев?», - возмутился депутат.

Но министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев не согласился с ним, заявив, что уже возвращены 5,2 млн га земель.

«Чьи это земли? Тех акимов, которые раньше были, земли олигархов. В предстоящем году вернем еще 5 млн гектаров земли», - пообещал Карашукеев.

Он также отметил, что с 1 января в Казахстане все земли оцифрованы и отображаются в онлайн-формате.

«Нажмите на любой участок, видно, кому, какой организации или хозяйству принадлежит, если не находится в госрезерве. Это ведь тоже работа, которой раньше не было. Мы будем продолжать ее в соответствии с законодательством. Если пользуется землей на законных основаниях, то мы не можем трогать. Но, если выяснится, что земля приобретена незаконным способом, мы возвращаем через суд», - заверил глава Минсельхоза.

Отметим, что в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам государственного контроля за использованием и охраной земель». Документом усиливается ответственность должностных лиц местных исполнительных органов, при оказании гражданам услуг в области земельных отношений. Задачами законопроекта является совершенствование государственного контроля за использованием и охраной земель. В частности, разработчик предлагает внести поправки в действующие нормы кодекса, чтобы привести его в соответствие с отраслевыми законодательными актами в части определения госорганов, осуществляющих контроль за использованием и охраной земель. Вместе с тем устанавливается ответственность должностных лиц местных исполнительных органов за некачественное или несвоевременное оказание услуг в сфере земельных отношений.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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