Депутаты вновь потребовали от силовиков отчитаться в мажилисе о расследовании январских событий

Депутат мажилиса от фракции партии Amanat Едил Жанбыршин заявил, что государственные органы и силовые структуры так и не ответили на все вопросы граждан о том, кто организовал январские события и какая работа проделана по расследованию. Поэтому в среду в своем депутатском запросе он потребовал от генерального прокурора Берика Асылова прийти на первое пленарное заседание палаты в 2023 году и отчитаться о проделанной работе.

«Сейчас в обществе ходят разные слухи, эта ситуация создает ложные представления и оказывает огромное влияние на распространение фейковой информации. Поэтому полагаем, что, опираясь на заключение следственных действий правоохранительных органов, следует открыто озвучить последовательные обстоятельства произошедшего и дать справедливую оценку (январским событиям – В.). Учитывая важность поднимаемого вопроса, соответствующие силовые структуры, госорганы должны прийти на первое пленарное заседание мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы. Это требование народа», - заявил Жанбыршин.

В целом же, напомнил Жанбыршин, в начале 2022 года депутатской группой «Новый Казахстан» был направлен запрос генпрокурору для открытого обсуждения январских событий, с учетом требований народа. После этого в мажилисе состоялись парламентские слушания, в ходе которых впервые были озвучены данные о 238 погибших и хищении более трех тысяч единиц оружия.

«Но, если на некоторые вопросы мы получили ответы, а на некоторые из них они (силовые структуры – В.) сказали, что ответы будут после следственных действий… Но сегодня у населения достаточно вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Люди хотят услышать ответ на такие вопросы: кто это все организовал, потому что во всех регионах одновременно вспыхнули волнения, какова была их цель злодеев, какой ущерб и убытки причинила январская трагедия, какая работа проводилась по социальной защите погибших и пострадавших при исполнении должностных обязанностей? На сегодняшний день необходимо полное понимание произошедшего», - считает депутат.

С мнением Жанбыршина согласился спикер мажилиса Ерлан Кошанов, который поручил аппарату организовать соответствующую встречу.