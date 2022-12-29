Поправки внесены в КоАП и Уголовный кодекс
Парламент Казахстана ужесточил ответственность за вырубку деревьев
фото Ольги Логиновой

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма», а также поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

«Нормы, заложенные в Кодекс об административных правонарушениях, направлены на увеличение штрафных санкций за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов, повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда, уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда», - перечислил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

Кроме того, административная ответственность ужесточается за нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий, несвоевременную очистку мест рубок, засорение просек и прилегающих к лесосекам территорий и нарушение порядка и сроков разработки лесосек.

Также депутаты доработали законопроект и увеличили штрафные санкции за порчу земли, нарушение правил охраны водных ресурсов, уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда и нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений. В частности, расширен круг лиц, привлекаемых к ответственности, а именно некоммерческие организации, за нарушения по статьям 339, 367, 368, 373, 374, 378, 380-1, 382, 387, 388 КоАП.

«В целях оперативного исполнения поручения президента по ужесточению ответственности за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - также добавил министр.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вводятся нормы, направленные на повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами, установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников, закрепление равнозначного правового режима в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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