Процедуры банкротства физических лиц законодательно закрепил сенат

В скором времени граждане Казахстана официально смогут признавать себя банкротами. В зависимости от их долга, к ним будут применять одну из трех процедур банкротства – внесудебную, судебную либо восстановление платежеспособности. Соответствующий закон в четверг в двух чтениях принял в ходе пленарного заседания сенат.

«С учетом международного опыта мы предлагаем ввести три вида процедур банкротства. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры», - сказал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Первая процедура – внесудебное банкротство, его можно будет применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. В данном случае долг не должен превышать 4,9 млн тенге. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Также предусмотрена процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода.

При этом граждане, решившие признать себя банкротами, не смогут получить займы на протяжении пяти лет, в течение семи лет – не смогут применить повторно процедуру банкротства.