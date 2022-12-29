Предельные ставки по всем депозитам в тенге на февраль оставлены без изменений

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года. Предельные ставки по всем депозитам сохранены на уровне январских значений.

Так, ставка по несрочным депозитам – 16,3%.

Ставки по срочным депозитам без пополнения на 3 и 6 месяцев – 17,3%, с пополнением – 16,8%; на 12 месяцев – 14,8% и 14,5% соответственно; на 24 месяца – 10,7% и 10,5% соответственно.

Ставки по сберегательным депозитам без пополнения сроком на 3 и 6 месяцев – 18,3%, с пополнением – 17,8%; на 12 месяцев – 16,9% и 15,7% соответственно; на 24 месяца – 14,3% и 13,5% соответственно.

При этом в КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.