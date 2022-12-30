Антикоррупционная служба подозревает должностных лиц «КазТемирТранс» в систематическом получении взяток

Антикоррупционная служба в пятницу сообщила, что по результатам оперативной разработки вскрыта преступная схема незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий «Қазақстан темір жолы», а именно АО «ҚазТемірТранс», являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка.

«Установлено, что должностные лица Общества и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов, используя данную ситуацию в своих корыстных целях, получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов. В налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса», - говорится в сообщении.

По данным антикоррупционной службы, денежные средства переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников.

«Только одним руководителем Акмолинского филиала Общества в период с 2020 года незаконно получено более 70 млн тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны. В совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители Карагандинского филиала Общества. В незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель Кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата Общества», - сообщили в ведомстве.

Все указанные лица задержаны и с санкции следственного суда заключены под стражу на два месяца. Проверяется причастность других должностных лиц.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов предприятия-грузоотправители допускают срывы поставок, терпят колоссальные убытки и вынуждены прибегать к решению своих проблем путем дачи взяток. При этом все эти расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров.