Казахстан ждет неустойчивая погода в январе

В январе погода в Казахстане будет неустойчивой – волны холода будут сменяться потеплением, говорится в консультативном прогнозе Казгидромета на месяц.

В первой декаде января на севере страны прогнозируются снегопады с метелью, в южной половине - осадки (дождь, мокрый снег), на юге и востоке Казахстана возможны временами сильные осадки.

На большей части республики прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -15-25 градусов до -3-12, днем от -7-15 до 0-8. На юге и на юго-востоке Казахстана - ночью от -5-15 до -5+2, днем от 0-8 до +1+8. В западных регионах ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до -15-25, днем от -3+8 до -10-20.

К концу первой декады января с северо-западным антициклоном понижение температурного фона ожидается на большей части Казахстана ночью до 20-30 мороза, днем до -10-18, на юго-западе, юге, юго-востоке страны - ночью до -10-20, днем до -5-15.

Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2023 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погоды, морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться: в северной половине днем до -5+2, в южной половине и на юго-западе страны до +2+12.

А при северо-западных вторжениях антицилона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине и в центре Казахстана ночью до -25-35, днем до -15-25, в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22, днем до 3-15 мороза.