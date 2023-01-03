Токаев созвонился с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила Акорда, уточнив, что звонок состоялся по инициативе российской стороны.

Президент обменялись поздравления по случаю Нового года, а также "обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах", говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана. Другие подробности не приводятся.

Токаев и Путин встречались в последний раз в конце декабря на традиционном неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. В течение всего прошлого года они поддерживали регулярные контакты и встречались как в двустороннем формате, так и на многочисленных многосторонних мероприятиях с их участием.