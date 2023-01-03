Они обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере
  • 330
Токаев созвонился с Путиным
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила Акорда, уточнив, что звонок состоялся по инициативе российской стороны.

Президент обменялись поздравления по случаю Нового года, а также "обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах", говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана. Другие подробности не приводятся.

Токаев и Путин встречались в последний раз в конце декабря на традиционном неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. В течение всего прошлого года они поддерживали регулярные контакты и встречались как в двустороннем формате, так и на многочисленных многосторонних мероприятиях с их участием.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Астане прошел митинг против уплотняющей застройки
Новости
Депутаты мажилиса подозревают правительство, Нацбанк и Jusan Bank в сговоре в хищении бюджетных средств
Новости
В Алматы ожидается туман и гололед
Новости
До 20 сантиметров снега выпало в новогоднюю ночь в Алматы
Новости
Токаев подписал закон о банкротстве физических лиц
Новости
Токаев назначил еще четырех судей Конституционного суда