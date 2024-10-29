​Президенты Казахстана и Монголии провели встречу в узком формате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Монголии. Во вторник он провел встречу в узком формате с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Стороны намерены подписать декларацию о стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Убежден, что данный шаг будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях и откроет широкие перспективы во благо развития двух народов», – заявил Токаев.

Во время встречи в узком формате президенты обсуждали вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, энергетики, транспорта и логистики, а также финансов.

Продолжив переговоры с участием делегаций двух стран, стороны стали обсуждать взаимодействие в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, горнорудной индустрии, промышленности, инвестиций, новых технологий и космических исследований.

Токаев также заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане и призвал поддержать совместные исследования общего исторического наследия.

По словам президента Казахстана, большой потенциал сотрудничества у стран также есть в туристической отрасли: «Мы заинтересованы в развитии Алтайского туристического кластера с Монголией, создании совместных туристических маршрутов».

Подписанная декларация о стратегическом партнерстве включила в себя ряд меморандумов о культурном, экономическом и социальном развитии и взаимопонимании, которые заключили между собой различные министерства Казахстана и Монголии.

Ключевыми пунктами декларации стало соглашение о сотрудничестве в пенсионной сфере, дорожная карта по активизации торгово-экономического сотрудничества, а также меморандум о развитии автомобильных дорог.

Ранее Токаев также предложил Монголии довести объем общего товарооборота до $500 млн.