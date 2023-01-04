Генпрокурор 5 января отчитается перед мажилисом о расследовании январских событий

5 января генеральный прокурор Берик Асылов придет на пленарное заседание мажилиса, чтобы ответить на вопросы депутатов о январских событиях. Ранее этого требовала депутатская группа «Жана Казахстан».

«5 января, в 10:00 часов состоится пленарное заседание мажилиса. Перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы “Жаңа Қазақстан” о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года», - сообщили в среду в пресс-службе мажилиса.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте и YouTube-канале палаты, а также на телеканале «Хабар 24».

Напомним, 28 декабря 2022 года депутат мажилиса Едил Жанбыршин озвучил депутатский запрос, в котором потребовал от силовиков отчитаться о расследовании январских событий. Он отметил, что «в обществе ходят разные слухи, эта ситуация создает ложные представления и оказывает огромное влияние на распространение фейковой информации».

«Поэтому полагаем, что, опираясь на заключение следственных действий правоохранительных органов, следует открыто озвучить последовательные обстоятельства произошедшего и дать справедливую оценку (январским событиям – В.). Учитывая важность поднимаемого вопроса, соответствующие силовые структуры, госорганы должны прийти на первое пленарное заседание мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы. Это требование народа», - заявил депутат.

Его поддержал спикер палаты Ерлан Кошанов, который поручил аппарату организовать соответствующую встречу в начале 2023 года.