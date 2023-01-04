Инфляция в Казахстане в годовом выражении превысила 20%

Инфляция в Казахстане в декабре 2022 года в годовом исчислении составила 20,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%, сообщает Бюро национальной статистики.

В месячном выражении индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем в декабре 2022 года снизился на 0,2 процентных пункта и составил 1,2%. По сравнению с ноябрем в декабре продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные – на 1,3% и платные услуги – на 0,5%.

Цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры – на 14,6%, перец сладкий –на 8,4%, лук репчатый – на 7,9%, свекла – на 3,8%. Сахар-песок подешевел – на 3,8%, лимоны – на 0,9%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику: беспроводные наушники подорожали на 7,7%, планшеты – на 6,3%, электрообогреватели – на 6,1%, ноутбуки – на 3,7%. Цены на средства для мытья посуды выросли на 4,5%, стиральные порошки – на 4%.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,5%. Повышение цен отмечено на услуги медицинского страхования туристов – на 7,3%, мойку машин – на 3,8%. По коммунальным услугам снижение тарифов наблюдалось на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 м3) – по 0,4%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях – по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая – по 0,7% в г. Шымкент и Мангистауской области.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Костанайской и Жамбылской областях – по 2,5%, непродовольственные в Костанайской области – на 2,2%, платные услуги в Жетысуской области – на 1,7%.

По сравнению с декабрем 2021 года в декабре 2022 года сахар-рафинад подорожал на 92,7%, мыло хозяйственное – на 87,6%, канцтовары – на 70,3%. Подешевели газ сжиженный (в баллонах) – на 23%, капуста белокочанная – на 15,2%.