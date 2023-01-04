Семь пассажирских поездов задерживаются в Казахстане из-за непогоды

Нацкомпания «Казахстан темир жолы» сообщила, что из-за непогоды с опозданием следуют семь пассажирских поездов. Это связано с ограничением скорости для безопасности перевозок.

По данным национального перевозчика, «в связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности движения установлены ограничения скорости движения на ж/д участках». С опозданием следуют пассажирские поезда: № 3/4 и № 9/10 «Астана – Алматы», № 45/46 «Павлодар – Туркестан», № 51/52 «Алматы – Уральск», № 65/66 «Астана – Жезказган», № 71/72 и № 86/85 «Астана – Шымкент», № 73/74 «Алматы – Жезказган», 105/106 «Алматы – Петропавловск».

«Компанией принимаются все необходимые меры по восстановлению установленного Графика движения пассажирских поездов», - заверили в КТЖ, добавив, что проводится информирование пассажиров на вокзалах об опоздании пассажирских поездов.

Вместе с тем также сообщается, что в условиях снегопада, метели, закрытия автомобильных дорог КТЖ организован вывоз железнодорожным транспортом людей, эвакуированных с занесенных снегом автодорог.

«В минувшие сутки обеспечена перевозка свыше 500 человек пассажирскими поездами с малодеятельных станций Боранды, Шокпак, Куркуреусу, Тюлькубас до ст.Тараз, Шымкент, а также в обратном направлении – порядка 270 человек. В настоящее время национальным перевозчиком продолжается работа по обеспечению вывоза населения железнодорожным транспортом в связи с закрытием автодорог», - отметили в компании.

Также структурными подразделениями КТЖ принимаются меры по обеспечению бесперебойной и безопасной перевозке грузов и пассажиров. В компании признали, что работу железнодорожников усложнили сильные ветра в Жамбылской области, повалившие столбы линии электропередач. Из-за оборванных линий электропередач движение поездов на участке Каратау – Жанатас организовано по телефонной связи. А со станции Алматы-2 организована отправка двух вагонов с дизель-генераторным устройством в Жанатас, оставшегося без света и тепла.

В целом за минувшие сутки с ж/д путей убрано свыше 46 тыс. кубометров снега, очищено более 3 700 км железнодорожного полотна.