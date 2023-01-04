Казахстанским банкам разрешено разово вывезти из страны российские рубли – Нацбанк

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № 1079 «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан» банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей. Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней», - говорится в сообщении.

Как пояснили в Нацбанке, разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов. При этом, уточнили здесь, у банков второго уровня есть различные инструменты для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.