Это необходимо для конвертации рублей
Казахстанским банкам разрешено разово вывезти из страны российские рубли – Нацбанк

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительством Казахстана принято постановление, согласно которому банки второго уровня могут вывезти из страны российские рубли для конвертации наличных в безналичную форму и для пополнения корреспондентских счетов, сообщили в среду в пресс-службе Национального банка.

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № 1079 «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан» банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей. Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней», - говорится в сообщении.
Как пояснили в Нацбанке, разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов. При этом, уточнили здесь, у банков второго уровня есть различные инструменты для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.

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