Задержаны как минимум три человека
В Алматы задерживают активистов Демпартии перед началом акции памяти жертв января
Акция памяти жертв январских событий, 13 февраля 2022 года. Фото Алмаса Кайсара

В Алматы на площади Республики сегодня в 10 и 11 утра должны состояться акции памяти жертв январских событий. До начала акции полиция уже начала задержания.

Как минимум трое активистов Демократической партии – Аружан Дуйсебаеву, Гульнар Мирмамбетову и Абзала Достиярова – задержала полиция, сообщила одна из лидеров партии Инга Иманбай.

Демпартия – одна из двух групп, заявивших о намерении сегодня прийти на площадь Республики, чтобы почтить память погибших здесь во время январских событий.

В районе площади Республики в Алматы отключен мобильный интернет и очень много полиции, сообщают корреспонденты Власти.

Тем временем в мажилисе этим утром ожидается выступление генпрокурора Берика Асылова, который намерен рассказать депутатам о расследовании январских событий. В парламенте следователи организовали выставку оружия, которое, по их данным, было изъято во время январских событий.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Усть-Каменогорск пришли новые трамваи
Новости
Министром экологии и природных ресурсов назначена Зульфия Сулейменова
Новости
Токаев подписал закон о банкротстве физических лиц
Новости
В Алматы ожидается туман и гололед
Новости
До 20 сантиметров снега выпало в новогоднюю ночь в Алматы
Новости
Токаев назначил еще четырех судей Конституционного суда