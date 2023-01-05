В Алматы задерживают активистов Демпартии перед началом акции памяти жертв января

Задержаны как минимум три человека
В Алматы на площади Республики сегодня в 10 и 11 утра должны состояться акции памяти жертв январских событий. До начала акции полиция уже начала задержания.
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