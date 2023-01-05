В Алматы задерживают активистов Демпартии перед началом акции памяти жертв января

В Алматы на площади Республики сегодня в 10 и 11 утра должны состояться акции памяти жертв январских событий. До начала акции полиция уже начала задержания.

Как минимум трое активистов Демократической партии – Аружан Дуйсебаеву, Гульнар Мирмамбетову и Абзала Достиярова – задержала полиция, сообщила одна из лидеров партии Инга Иманбай.

Демпартия – одна из двух групп, заявивших о намерении сегодня прийти на площадь Республики, чтобы почтить память погибших здесь во время январских событий.

В районе площади Республики в Алматы отключен мобильный интернет и очень много полиции, сообщают корреспонденты Власти.

Тем временем в мажилисе этим утром ожидается выступление генпрокурора Берика Асылова, который намерен рассказать депутатам о расследовании январских событий. В парламенте следователи организовали выставку оружия, которое, по их данным, было изъято во время январских событий.