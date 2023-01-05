Экс-глава Минобороны оставил без защиты стратегические объекты – генпрокурор

«В военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Бектанова. Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты», – заявил Асылов.

По версии следствия, Бектанов не принял меры по наведению конституционного порядка в стране.

«Участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес.

Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города. Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенном в боевой обстановке», - добавил генеральный прокурор, отметив, что окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд.