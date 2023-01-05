Токаев встретился с уполномоченным по правам человека в Казахстане

Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи были обсуждены новые полномочия омбудсмена по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с генеральной прокуратурой. Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания.

В завершение Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений по укреплению конституционных гарантий прав казахстанцев.