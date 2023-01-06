КМГ займется геологоразведкой недр на западе Казахстана

Как отметили в компании, КМГ пересмотрела концепцию развития геологоразведки КМГ, так как появилась необходимость изучения ранее неосвоенных участков, «по которым имеются хорошие предпосылки перспективности, но недостаточно современных геолого-геофизических данных для оконтуривания объектов и постановки разведочного бурения».

«Впервые за годы независимости КМГ инициирует изучение недр подобного масштаба. Будет произведена первичная геологоразведка регионального масштаба на лицензионной основе, тогда как ранее компанией осуществлялись работы другого, контрактного типа (с конкретными обязательствами на разведку или добычу) на основе уже имеющихся базовых исследований. Однако большое количество этих данных не отвечают требованиям кондиционности и качества для применения новейших технологий в области геологоразведки», - отметили в КМГ.

По данным КМГ, определены пять новых перспективных региональных участков в пределах основных нефтегазовых бассейнов Казахстана: Мугоджары в Актюбинской области, Березовский в Западно-Казахстанской области и Жаркын, Болашак, Северный Озен в Мангистауской области.

«Каждый участок обладает собственной концепцией перспективности на обнаружение залежей нефти и газа, однако на текущем уровне изученности получение контрактов на недропользование преждевременно, так как имеется ряд геологических неопределенностей, которые необходимо решить путем постановки уточняющей сейсморазведки», - отмечается в сообщении.

Указывается, что этот проект вошел в перечень инвестиционных проектов КМГ с капитальными затратами на сумму в 29,5 млрд тенге. При этом прорабатываются варианты возмещения расходов на проект, в том числе путем привлечения стратегических партнеров и возможной продажи результатов исследований. Уже определена компания-оператор в лице ТОО «KMG Barlau». По всем пяти участкам получены лицензии и начата подготовка к полевым сейсморазведочным работам, которые планируется провести в 2023-2025 годах с последующей обработкой, интерпретацией сейсмических данных и геолого-технической оценкой (с учетом новых данных).

«По результатам оценки в 2025 году ожидается принятие решений о получении контрактов на недропользование», - уточнили в компании.