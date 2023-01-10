Российская армия активизировала наступление на Соледар на востоке Украины

«После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перебросил дополнительные штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм», - написала Маляр в Telegram, отметив, что для атаки задействовано большое количество штурмовых групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев».

По информации официального представителя Минобороны, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов». Сейчас в Соледаре идут ожесточенные бои, ситуация сложнее, чем в Бахмуте, поскольку Россия атакует малыми группами.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам 9 января сообщил, что «сейчас самые горячие» - это Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово. Он отметил, что битва за Донбасс продолжается.

«Это чрезвычайно трудно – там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие», - заявил Зеленский.

Украинские журналисты с места событий сообщают, что ВСУ ведут непрерывный бой на ближних дистанциях в городе уже больше недели. Однако положение в Соледаре стало угрожающим для украинского гарнизона, так как россияне вышли на позицию, с которой могут обстреливать трассу, связывающую Соледар и его гарнизон с украинским тылом.