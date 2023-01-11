Казахстан может отправить первые 20 тыс. тонн нефти в Германию в январе

«Предполагается сейчас (в январе - В.) первая партия 20 тысяч (тонн - В.)», - сказал Акчулаков.

Он отметил, что для отправки первой партии нефти необходимо письменное подтверждение со стороны Российской Федерации, которого пока нет, однако «устное есть».

«Мы ждали официальное подтверждение от коллег из Российской Федерации, потому что пропуск (нефти - В.) - через территорию Российской Федерации. Устно мы это подтверждение имеем. Пока устно Россия подтвердила, письменно я пока еще не видел. Я не думаю, что там проблемы будут, потому что мощности сейчас хватает, Главное, чтобы там потребители брали», - добавил глава Минэнерго.

В целом, добавил он, Казахстан предположительно планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн в 2023 году, но при необходимости может увеличить поставки до 6-7 млн тонн.