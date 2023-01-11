Смаилов не согласен с подозрениями депутатов о сговоре правительства, Нацбанка и Jusan Bank

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов не согласен с подозрениями депутата мажилиса Каната Нурова и депутатской группы «Жана Казахстан» в сговоре правительства, Нацбанка и Jusan Bank для хищения бюджетных средств. Как заявил он в среду в ходе пресс-конференции, все меры поддержки банкам второго уровня были оказаны, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить сохранность депозитов населения и бизнеса.

«Эти меры (поддержки – В.) были оказаны для того, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в этих финансовых учреждениях. Вопрос идет о том, что нужно обеспечить сохранность депозитов населения и бизнеса. И если бы такой солидарной поддержки не было, то мы (бы – В.) оказались в ситуации, когда со стороны государства мы бы выплачивали на порядок большие суммы для того, чтобы потом урегулировать ситуацию, связанную с потерей депозитов граждан и бизнеса и дестабилизацией финансовой системы. Поэтому здесь речь идет о том, что выбирали из двух зол меньшее», - заявил Смаилов, подчеркнув, что с высказыванием депутата не согласен.

Глава правительства напомнил, что в 2017 году Национальным банком принята программа по финансовой устойчивости банковского сектора, создан специальный казахстанский фонд устойчивости, который выкупает субординированные облигации у банков. Также был создан фонд проблемных кредитов, который выкупает у банков проблемные займы, чтобы в последующем возвращать их в экономический оборот.

«В разные годы шесть банков прошли меры оздоровления по этой программе. Средства предоставлялись на возвратной основе. Есть конкретные графики возврата тех мер поддержки, которые были оказаны со стороны государства. Предоставление господдержки осуществлялось на солидарной основе с владельцами банков. По этим шести банкам – акционеры докапитализировали эти банки на сумму 633 млрд тенге. Теперь 339 млрд тенге акционерного капитала было списано в возмещение убытков. То есть со стороны акционеров также солидарно была ответственность», - заявил глава правительства.

Что касается Jusan Bank, добавил Смаилов, в настоящее время идет анализ ситуации, чтобы вернуть средства, ранее выданные в виде господдержки. Кроме того, в конце 2022 года приняты законодательные поправки, ограничивающие выплату дивидендов акционерам этих банков до тех пор, пока они не вернут средства государству.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты мажилиса подозревают правительство, Национальный банк и руководство Jusan Bank в сговоре, который привел к миллиардным хищениям государственных средств и получению прибыли свыше $1,3 млрд Jusan Technologies. В этом вопросе они попросили разобраться генерального прокурора Берика Асылова и председателя агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. В частности, депутаты заявили, что по-прежнему нераскрытыми остаются данные об эффективности кредитования банками реальной экономики и целевому использованию ими 9 трлн тенге оказанной государством финпомощи, включая последнее поглощение маленьким Jusan Банк двух больших банков: «Цесна» и АТФ. Депутатов интересует доход частых банков от временной помощи государства, если от займов вместе с активами растут также и обязательства. То есть никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов.