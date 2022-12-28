Депутаты мажилиса подозревают правительство, Нацбанк и Jusan Bank в сговоре в хищении бюджетных средств

Депутаты мажилиса подозревают правительство, Национальный банк и руководство Jusan Bank в сговоре, который привел к миллиардным хищениям государственных средств и получению прибыли свыше $1,3 млрд Jusan Technologies. В этом вопросе просит разобраться генерального прокурора Берика Асылова и председателя агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова депутатская группа «Жана Казахстан».

«Дело в том, что после неудовлетворительного ответа премьер-министра на наш депутатский запрос от 15 июня текущего года об эффективности кредитования банками реальной экономики и целевому использованию ими 9 триллионов тенге оказанной госфинпомощи, для нас по-прежнему остаются нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков, включая последнее поглощение маленьким Jusan Банк двух больших банков: “Цесна” и АТФ», - сказал, озвучивая депутатский запрос в среду в ходе пленарного заседания, мажилисмен Канат Нуров.

В частности, депутатов интересует доход частых банков от временной помощи государства, если от займов вместе с активами растут также и обязательства. То есть никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов.

«Почему в аудированной отчетности Jusan Technologies как конечного бенефициара Jusan Банка отражена прибыль в 1 млрд 350 млн долларов США от приобретения “Цесны” и “АТФ” банков, из которых всего лишь 300 млн долларов – от реструктуризации государственных займов? Как и кем были сформированы провизии на активы “Цесна банка”, позволившие Jusan Банку всего за 1 тенге по договору о поглощении получить после поглощения 241 млрд тенге дохода от расформирования этих провизий в 2019 году? Почему фонд проблемных кредитов Минфина выкупил у “АТФ Банка” его обесценившиеся активы прямо перед поглощением по цене в 5 раз дороже их стоимости, в результате чего в 2020 году более 171 млрд тенге наличных, всего за 2 тенге по договору о поглощении, просто тихо перекочевали в кассу Jusan Ьанка?» - задался вопросам депутат.

Вместе с тем, отметил он, председатель совета директоров Jusan Bank Шигео Катсу по всем этим вопросам ссылается на рамочное соглашение, подписанное банком с правительством и Нацбанком и предназначенное «для служебного пользования». Депутат напомнил, что ранее парламентариям уже отказались предоставлять информацию о содержании этого соглашения.

«Все эти банки пользовались финансовой помощью государства, поэтому депутатская группа “Жана Казахстан” и партия “Аманат” считают целесообразным обеспечить доступ депутатскому корпусу к подобным документам для служебного пользования», - подчеркнул Нуров.

По его мнению, необходимо «немедленно перестроить» деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета, иначе «они будут дальше вываливаться на валютный рынок и запускать инфляцию чистой воды, подобно этим дарениям БВУ за счет печатного станка Нацбанка». В этой связи депутат попросил дать доступ парламенту к рамочному соглашению и «расследовать действия виновных должностных лиц правительства, Нацбанка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с Jusan Bank и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере».

Конечным бенефициаром Jusan Bank является учрежденный бывшим президентом Казахстана "Назарбаев Фонд", который, согласно законодательству, создан для обеспечения деятельности Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальных школ. Деятельность фонда непрозрачна - он не публикует отчеты, а университет и школы не отчитываются о расходовании миллиардов тенге, выделяемых им ежегодно из бюджета.

"Назарбаев Фонд" - один из нескольких фондов, учрежденных Нурсултаном Назарбаевым. В опубликованном в январе расследовании Власти, OCCRP и Kloop (Кыргызстан), авторы обнаружили, что все эти фонды контролируют активы на сумму, превышающую $8 млрд.

Группа депутатов мажилиса ранее в этом году уже требовала проверить, как расходовались средства на поддержку банков, в частности, как они выделялись Jusan Bank. Генпрокуратура и агентство финмониторинга также обещали проверить сделку по выкупу банков и связанной с ним структурой 24% оператора связи Kcell.